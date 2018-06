Litoral Sul e Ayrton Senna devem receber 2 milhões de carros no carnaval

SÃO PAULO - Cerca de dois milhões de veículos devem trafegar pelos corredores Anchieta-Imigrantes e Ayrton Senna-Carvalho Pinto durante este feriado de Carnaval, segundo estimativas das concessionárias que administram as estradas.

A Ecovias espera receber durante o feriado de carnaval entre 400 e 515 mil veículos no Sistema Anchieta-Imigrantes. A contagem se inicia à 0h de quinta-feira, 3, e vai até as 24h de terça-feira, 8. Pela previsão da concessionária, o movimento de veículos no sentido litoral começa a aumentar a partir das 13h de sexta-feira, 4, e deve manter-se intenso por todo o sábado, 5.

Durante este período a concessionária implantará a Operação Descida (7x3), disponibilizando sete faixas para descida da serra e três faixas para subida. Nesta operação, as duas pistas da Anchieta, mais a pista nova da Imigrantes operam no sentido Litoral; a subida é feita somente pela pista norte da Imigrantes. A Operação Descida deverá ser implantada novamente no domingo (6), das 8h às 14h.

Retorno. No domingo à noite e na segunda-feira à tarde, a Ecovias prevê movimento intenso tanto no sentido São Paulo, quanto em direção à Baixada Santista e para atender essa demanda, será implantada uma operação intermediária - com as seis faixas da Imigrantes voltadas para a capital e as quatro da Anchieta operando no sentido litoral.

A partir das 19h de segunda, no entanto, o tráfego de subida deve aumentar e um novo esquema será implantado - a Operação Subida (2x8), com descida apenas por uma das pistas da Anchieta (sul) e subida pelas duas pistas da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta. Essa operação deve se estender até a meia noite de terça.

Ayrton. Já para ir e voltar da região serrana de Campos do Jordão, Litoral Norte, Alto Tietê e Vale do Paraíba, a expectativa é de que entre 1,3 e 1,4 milhões de veículos passem pelas quatro praças de pedágio do Corredor, nos dois sentidos.

A contagem para este feriado prolongado inicia-se a partir da zero hora de sexta-feira, 4, e se estenderá até as 23h59 da quarta-feira, 9.

A previsão é de que o fluxo de veículos seja intenso durante toda a sexta-feira, com aumento no volume de tráfego a partir das 14h, até as 21h, e entre as 7h e 16h de sábado. O mesmo deve ocorrer no período das 8h às 12h de quarta-feira, em direção à Capital.

A Ecopistas estima que entre os 1,3 ou 1,4 milhões, mais de 270 mil veículos deixem a Capital paulista passando pela praça de pedágio de Itaquaquecetuba, sentido Interior, na Rodovia Ayrton Senna, durante o feriado de Carnaval.