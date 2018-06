Litoral terá pacote de obras para o verão

Um conjunto de 11 obras é a aposta do governo do Estado para melhorar o fluxo de veículos entre as cidades do litoral no próximo verão e reduzir os congestionamentos na Serra do Mar. As intervenções, em cinco rodovias, devem começar no mês que vem.

Entre as principais intervenções está a abertura de mais uma pista, em Bertioga, da SP-055 (Rodovia Mogi-Bertioga), incluindo alargamento das pontes nos km 92,78, 93,25 e km 97,20. Outra rodovia que vai ganhar uma pista é a Padre Manoel da Nóbrega. Será um trecho de dez quilômetros entre Praia Grande e Mongaguá.

Ao todo, as obras vão custar R$ 101,5 milhões e incluem a recuperação de 200 km de rodovias. Cada intervenção está sendo licitada em separado e uma mesma construtora poderá fazer mais de uma delas.

A expectativa do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) é de que todas as obras estejam prontas no verão deste ano. Mas elas ainda dependem do término dos processos de licitação. "Se eles ocorrerem normalmente, as obras devem terminar antes do Natal", disse nesta segunda-feira, 23, o superintendente do órgão, Clodoaldo Pelissioni. "São restaurações, eliminações de pequenos gargalos, obras que não são complexas, mas importantes."

Parte dos serviços consiste em recapeamento de trechos desgastados. Na Tamoios, por exemplo, onde a pista no planalto já está sendo duplicada, o trecho de serra vai receber "serviços de reconfiguração geométrica e implantação de sinalização vertical, horizontal e de dispositivos de segurança".

Em Ilhabela, a SP-131 vai ter a camada de rolamento das pistas reforçada em um trecho de 23,6 km, no trajeto das praias da parte sul da ilha. Já a Rodovia Oswaldo Cruz terá recuperação do asfalto nos 20 km iniciais da pista em Taubaté, no interior,

Os editais vêm sendo publicados desde o mês passado, separadamente. Nesta segunda-feira, o DER juntou as intervenções e as chamou de "Operação Verão/2013". Das 11 obras, cinco serão na SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega e Rodovia Rio-Santos).

Viadutos. O DER diz também que estão em vias de licitação obras para eliminar gargalos do Sistema Anchieta-Imigrantes. No plano, está a criação de três viadutos – um em Cubatão e dois em São Vicente – que devem eliminar os semáforos da rodovia.