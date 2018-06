Livro compara os Rousseff no Brasil e na Bulgária América Latina e Bálcãs: regiões geograficamente distantes, mas com histórias surpreendentemente semelhantes. Foram esses os palcos em que a trajetória da família Rousseff (Russev, na grafia original) foi encenada - no Brasil, durante a ditadura militar, e na Bulgária, sob o regime comunista. De autoria do correspondente do Estado em Genebra, Jamil Chade, e do jornalista búlgaro Momchil Indjov, o livro Rousseff: A história de uma família búlgara marcada por um abandono, o comunismo e a Presidência do Brasil será lançado amanhã na Livraria da Vila, em São Paulo, às 19 horas. Conta em paralelo as histórias da presidente Dilma Rousseff e de seu meio-irmão Luben-Kamen Russev, a quem ela jamais conheceu pessoalmente.