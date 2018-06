Lixo em decomposição teria causado explosão no RJ

RIO - A secretária estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, Marilene Ramos, disse que a provável causa do deslizamento foi uma explosão do gás metano em decomposição do antigo lixão situado no alto do Morro do Bumba, em Viçoso Jardim, Niterói, região metropolitana do Rio. O lixo em decomposição formou uma bolsa de gás metano que em contato com o ar causou a explosão ouvida pelos moradores.

"Trata-se de um terreno insalubre e ainda que não houvesse tamanha instabilidade nunca deveria ter sido ocupado", declarou a secretária. O governador Sérgio Cabral está à caminho do local da tragédia. O prefeito Jorge Roberto Silveira chegou no morro ao meio dia, quinze horas depois do deslizamento.

Verba emergencial

Em nota divulgada nesta manhã, o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), confirmou que o governo federal liberou R$ 200 milhões para obras emergenciais e o socorro às vítimas das chuvas na capital fluminense e cidades da região metropolitana.

Segundo a nota, o ministro da Integração Nacional, João Reis Santana Filho, prometeu a liberação imediata dos recursos em conversa por telefone com o governador. Do total, R$ 90 milhões serão destinados à capital e outros R$ 110 milhões serão aplicados em Niterói, São Gonçalo e outras cidades do Grande Rio atingidas pelas chuvas.