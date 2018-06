Lixo inglês começará a ser devolvido no domingo Os contêineres de lixo enviados ilegalmente ao Brasil pelo Reino Unido devem começar a ser devolvidos no próximo domingo. O navio que transportará o lixo deve chegar ao Porto de Rio Grande (RS) no sábado, mas o embarque dos contêineres só deve ser concluído no dia seguinte, com saída prevista para o meio da tarde. De acordo com o Ibama em Rio Grande, os 40 contêineres de lixo armazenados no porto vão nessa leva.