Lobão Filho é transferido para hospital em SP

De acordo com o boletim divulgado ontem pelo Hospital Albert Einstein, o senador permanece sob sedação e ainda respira com a ajuda de aparelhos. Não há repercussões cardiovasculares, informa a nota. Ainda na tarde de ontem, conforme o boletim, Lobão Filho passaria por uma avaliação ortopédica, sob os cuidados do médico Marcos Knobel e do diretor de prática médica, Oscar Fernando Pavão dos Santos.

Acidente. Na noite da quinta-feira, o carro do senador bateu de frente com outro. Ele foi levado até a capital maranhense e chegou ao Hospital UDI com fraturas na bacia, no nariz, no fêmur e em duas costelas.

Antes de ser transferido para São Paulo, o filho do ministro Edison Lobão (Minas e Energia) já havia passado por cirurgias em São Luís. Chovia na hora do acidente e o parlamentar estava sozinho no veículo.