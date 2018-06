Local com mais de mil pessoas vai precisar de desfibrilador Os estabelecimentos de São Paulo com concentração superior a mil pessoas ou circulação média diária de mais de 3 mil serão obrigados a possuir desfibriladores, aparelho usado para reanimar pessoas com parada cardiorrespiratória. A lei, sancionada pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM), foi publicada ontem no Diário Oficial da Cidade. Para ser regulamentada e entrar em vigor, no entanto, ela depende de um decreto, que será publicado no prazo máximo de 60 dias. A medida vale, entre outras construções, para aeroportos, shopping centers, estádios de futebol e grandes casas de espetáculos. Uma lei anterior já estabelecia a obrigatoriedade desses equipamentos, mas para estabelecimentos que tivessem circulação média diária superior a 1.500 pessoas. Os locais que se enquadram na nova lei deverão também treinar todos os integrantes das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA), de Brigadas de Incêndio e de Emergência para saber operar os aparelhos, além de dois funcionários por turno para cada desfibrilador disponível.