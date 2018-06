Localizada 11ª vítima de naufrágio no interior da Bahia

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros localizou na noite desta segunda-feira, 13, o corpo de uma menina de 10 anos que estava desaparecida desde que o barco onde ela e mais 17 pessoas estavam virou no domingo, 12, no Lago de Sobradinho, barragem do Rio São Francisco, no município de Pilão Arcado (BA), a 740 quilômetros de Salvador.

No total, onze pessoas morreram - dez crianças, que tinham entre 1 e 11 anos, e uma adolescente de 16.

Segundo informações da Delegacia de Pilão Arcado, que investiga o caso, o barco era conduzido pelos irmãos Ailton e Raimundo Andrade e naufragou, por volta das 16 horas, nas proximidades do povoado de Alto do Galvão, a 18 quilômetros da sede do município.