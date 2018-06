Localizado 7º corpo de jovem desaparecido em Luziânia

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros de Goiás localizou na tarde desta terça-feira, 11, o corpo de um jovem no mesmo local onde estavam os corpos de seis jovens assassinados pelo pedreiro Adimar Jesus da Silva, na Fazenda Buracão, em Luziânia, Goiás. Essa pode ser a sétima vítima do pedreiro. O corpo do jovem será levado ao Instituto Médico Legal (IML) para ser identificado.

As vítimas, meninos com idades entre 13 e 19 anos, moravam no mesmo bairro, na periferia da cidade. Eles desapareceram no final do ano passado.

Adimar confessou ter matado os garotos e indicou o local onde os corpos estavam. No dia 18 de abril, o pedreiro foi encontrado morto dentro da cela onde estava preso em uma delegacia de Goiânia. A Polícia Civil afirma que ele se suicidou.