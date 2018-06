Localizado corpo da oitava vítima de naufrágio no Rio 

RIO - A Marinha localizou na manhã deste domingo, 10, o corpo da oitava vítima do naufrágio de duas embarcações ocorrido na madrugada de sexta-feira, 8, na baía de Sepetiba, em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio. A identidade dessa vítima não havia sido divulgada até o meio-dia. Quatro pessoas continuam desaparecidas. Nove pessoas sobreviveram.

A causa dos naufrágios ainda é investigada, mas o motivo mais provável é o mau tempo que se abateu sobre a região por onde as embarcações navegavam. A Lucas Mar foi localizada no sábado enquanto a Milemar havia sido encontrada na sexta-feira.

+++Bombeiros encontram sétimo corpo e segunda embarcação de naufrágio em Itaguaí

Segundo o capitão de mar e guerra da Marinha Sérgio Salgueirinho, o órgão enviou comunicado para a comunidade marítima na manhã do dia do acidente, incluindo associações de pescadores, alertando para o mau tempo. Mas o cumprimento da ordem para não embarcar nessas situações não é obrigatório e não havia fiscalização no porto naquele momento.

“Já abrimos inquérito para apurar as causas, porém nossa preocupação maior agora é em busca de vidas. Quanto mais rápido agirmos, maiores são as chances de encontrar”, disse Salgueirinho. Os sobreviventes foram socorridos, a maioria com hipotermia.