Localizado corpo de surfista no Guarujá O Corpo de Bombeiros encontrou na tarde de ontem o corpo do surfista Tony Villela, de 32 anos, desaparecido no domingo no Guarujá, Baixada Santista. O corpo foi localizado na Praia da Enseada - vizinha de Pitangueiras, local do desaparecimento. Villela sumiu após entrar no mar para tentar resgatar quatro surfistas. Ele conseguiu ajudar dois.