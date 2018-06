Localizado corpo em SP que pode ser de jovem desaparecido No início da noite desta terça-feira, dois policiais militares de um destacamento do 10º Batalhão, que trabalham em Paranapiacaba, distrito pertencente à cidade de Santo André, na Grande SP, encontraram um corpo em estado avançado de decomposição naquele trecho da Serra do Mar. O corpo, que foi levado ao IML de Santo André, pode ser do jovem estudante Rodrigo Sakavicius, de 23 anos, desaparecido desde o último dia 29. Segundo familiares do estudante, que mora no bairro do Bom Retiro, região central da capital paulista, o rapaz sumiu na mata, para onde foi sozinho e iria realizar sua iniciação seita Wicca - culto com vários deuses, de origem celta, que é considerada "feitiçaria moderna" e prega a harmonia com a natureza. O jovem, cujo cabelo está pintado de laranja, teria levado mochila, documentação e R$ 10. Planejava voltar no mesmo dia.