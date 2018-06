Localizado mais um corpo na Zona da Mata Os bombeiros de Minas Gerais encontraram ontem mais um corpo de uma vítima do acidente com um ônibus da Viação Itapemirim em Além Paraíba, na Zona da Mata. Chega a dez o número de mortes confirmadas. Duas pessoas estão desaparecidas. Bombeiros vasculham as imediações do Córrego do Angu. O acidente ocorreu na 2ª-feira. O ônibus, que ia de Iúna (ES) para São Paulo, saiu da pista no km 790 da BR-116, caiu num córrego e deixou 22 pessoas feridas.