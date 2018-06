Localizados 4 corpos de trabalhadores da Anglo American

Na manhã deste sábado, 30, o Corpo de Bombeiros encontrou um corpo de trabalhador vítima do desmoronamento do píer da Anglo American, ocorrido na madrugada de quinta-feira na área portuária de Santana, no Amapá. Tripulantes encontraram mais dois também durante a manhã.

Os três estavam boiando no rio Amazonas, na localidade de Delta do Matapi, que fica próxima à área do píer da Anglo.

Os corpos já foram removidos para a Polícia Técnica, em Macapá, onde os familiares farão o reconhecimento. São os corpos de Manoel Moraes de Souza, funcionário da Anglo, e Eglison Nazario dos Santos e Josmar Oliveira Abreu, que eram empregados de empresas terceirizadas.

Mais tarde, por volta das 14 horas, um outro corpo foi encontrado. Ainda está em Santana e será removido para a Polícia Técnica em Macapá. Agora, os bombeiros buscam mais dois corpos de trabalhadores que também caíram no Amazonas. No total, seis trabalhadores morreram no acidente no Pier da Anglo.