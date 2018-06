Localizados alunos e professores perdidos na Serra do Mar Depois de 15 horas perdido, um grupo de estudantes e professores da Escola Estadual Emília Crem, de Vila Cláudia, Mauá, na Grande São Paulo, foi localizado por policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE). O grupo que iria fazer a Trilha das Torres, acabou se perdendo na Serra do Mar, próximo ao trecho do Parque Perequê, divisa entre os municípios de São Bernardo do Campo (ABC) e Cubatão (litoral). O destino dos estudantes e professores era a região de Paranapiacaba, pertencente à administração de Santo André, mas o grupo acabou entrando ainda mais na mata ao tentar encontrar uma saída do local em que estava perdido. Os policiais conseguiram ligar para o celular de um dos estudantes e assim localizaram todos.