Locutor ganha até R$ 1 mil por mês com velórios Irritado com o salário no rádio - "uma merreca" -, o locutor Wilson José Gomes, de 39 anos, apelidado de Wilson Mano, resolveu diversificar a atuação. Há dez anos ele é anunciador de velórios em Martinópolis e, esporadicamente, em Indiana, cidades da região de Presidente Prudente (SP). Ganha até R$ 1 mil por mês. Wilson Mano, que tem o apelido por chamar todo mundo de "mano", instalou um aparelho de som com dois alto-falantes no seu Escort 93, com o qual percorre os bairros anunciando falecimentos e o local do velório. Cobra R$ 17 por hora. "Se os parentes não têm condições, dou desconto. Recebo por 1 ou 2 horas e o anúncio é feito no bairro do falecido." Quando o morto é conhecido, o anúncio é divulgado em toda a cidade e a família paga até 5 horas de serviço - que tem patrocínio da prefeitura.