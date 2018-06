Loja da Land Rover da Av. Europa é lacrada A Subprefeitura de Pinheiros lacrou ontem a concessionária da Land Rover da Av. Europa por falta de alvará de funcionamento. O local foi interditado pela 1.ª vez em 2004. Depois do primeiro lacre, a Land Rover voltou a funcionar com base em uma liminar, que foi cassada pela Justiça. As multas acumuladas já somam mais de R$ 15 mil.