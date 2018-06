Loja de Ronaldo Fraga é assaltada em São Paulo A loja do estilista mineiro Ronaldo Fraga, na Rua Aspicuelta, Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, foi furtada na madrugada da última quarta-feira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a representante da loja disse que foram roubadas peças de roupas avaliadas em R$ 40 mil e mais R$ 150, que estavam no caixa. A polícia vai investigar o caso, registrado no 14º DP como furto qualificado. Segundo a representate da loja, os danos feitos no imóvel foram reparados antes que a polícia fosse avisada, o que prejudicou a perícia no local.