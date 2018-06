Loja virtual manda cliente 'procurar um macho' Em julho, a jornalista Nina Gazire comprou um anel na loja virtual Visou. O e-mail de confirmação chegou rápido, mas o produto, não. Quase dois meses depois do pedido, ela decidiu reclamar diretamente na página da empresa no Facebook. A "loja" não informa nenhuma outra forma de contato no site. No Facebook, há fotos dos três donos do negócio: Tatyele Lopes, Richard Ferrari e Natasha Souto, todos do Rio de Janeiro. Ao contrário de casos em que os analistas de mídias sociais são eficientes na resolução de crises, a história de Nina não terminou tão bem.