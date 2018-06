Lojas fecham mais cedo por causa de protesto em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - As lojas do centro de Porto Alegre vão fechar por volta das 17 horas desta segunda-feira, 24, antecipando-se ao início de mais uma manifestação pela redução das tarifas do transporte coletivo, que começa às 18 horas. Além do comércio, postos de saúde e repartições públicas da região vão suspender suas atividades antes do final do expediente normal. A prefeitura já retirou dezenas de contêineres de lixo das ruas para evitar depredações.

Nesta tarde, a demanda pelo transporte coletivo aumentou, indicando que muitos trabalhadores do centro estão retornando para suas casas antes de o protesto começar. Na noite de quinta-feira a manifestação percorreu ruas comerciais quase abandonadas. A cena tende a se repetir nesta segunda-feira.