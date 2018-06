Lojistas protestam contra feirantes no Brás, na zona leste Cerca de 50 feirantes entraram em confronto com lojistas da região do Brás, na zona leste de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 7.Segundo informações de um dos feirantes, eles foram impedidos pela polícia, acionada pelos lojistas, de montarem suas barracas, na Rua Mendes Junior com a Rua Almirante Barroso. Segundo ele, a feira livre é montada toda quarta-feira, desde 1939, mas com a grande quantidade de lojas na rua atualmente, os comerciantes são contra o funcionamento da feira. Após serem impedidos de trabalhar, os feirantes bloquearam a rua, impedindo a passagem de veículos. Não houve conflito e ninguém se feriu. A assessoria da subprefeitura da Mooca, responsável pela área, não tem informações sobre o incidente.