Lombadas voltam a multar na zona norte Das 58 lombadas eletrônicas de São Paulo que estavam desligadas desde o início do mês, 42 voltaram a funcionar ontem, todas na zona norte. A interrupção ocorreu porque, em 7 de junho, venceu o contrato emergencial com a empresa que mantinha os equipamentos. Na terça, a Secretaria Municipal de Transportes fechou novo contrato, com a mesma empresa, por seis meses.