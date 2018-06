Loteca e Lotogol serão suspensas por 15 dias em dezembro

As apostas da Loteca e da Lotogol estarão suspensas entre os dias 14 a 28 de dezembro devido ao recesso de fim de ano no calendário do Futebol Brasileiro, segundo informações da Caixa Econômica Federal. Veja também: Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias Com a medida, as apostas para estas modalidades de loterias retornam para os concursos 344 da Loteca e 346 da Lotogol a partir do dia 29 de dezembro e vão até as 14 horas do dia 3 de janeiro. A apuração destes concursos será no dia 5 de janeiro, já com os primeiros jogos da Copa São Paulo de Juniores. A partir dos concursos 345 e 347 das respectivas loterias, os períodos apostas e apuração voltam a ocorrer normalmente.