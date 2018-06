Loterias acumuladas da Caixa podem pagar quase R$ 20 milhões

As loterias administradas pela Caixa Econômica Federal (CEF) podem pagar quase R$ 20 milhões nos sorteios que serão realizados entre esta terça-feira, 26, e quarta, 27. O maior prêmio da semana é oferecido pela Mega-Sena. A principal loteria do País está acumulada e o prêmio pode chegar a R$ 16 milhões, para quem acertar os seis números do concurso 947. O sorteio será em São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes. Nesta terça, a Caixa fará o sorteio dos concursos 635 da Dupla-Sena e 1868 da Quina. A primeira tem prêmio estimado em R$ 2,2 milhões para quem acertar os seis números no primeiro sorteio, enquanto a segunda pode pagar R$ 1,3 milhão para os acertadores da faixa principal. Os sorteios ocorrerão em Criciúma (SC), a partir das 20 horas (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até as 19h da data dos sorteios, em todas as casas lotéricas do Brasil.