Loterias acumuladas estimam prêmio de R$ 17,3 milhões Três loterias acumuladas estimam, juntas, prêmio de R$ 17,3 milhões nos sorteios que serão realizados na sexta-feira, 20, e no sábado, 21, no Caminhão da Sorte, durante a Expoagro de Ipameri, em Goiás. As modalidades que prometem mexer com os sonhos dos apostadores são a Mega Sena, a Dupla Sena e a Lotomania. De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), o maior prêmio é o da Mega Sena, que está acumulada há três sorteios. O concurso 886 oferece R$ 14 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas. A última premiação da loteria saiu para Criciúma, Santa Catarina, no sorteio do dia 7 de julho. O acertador ganhou sozinho cerca de R$ 22 milhões. A Lotomania também promete prêmio milionário. O concurso 742 estima R$ 1,8 milhão para a faixa dos 20 acertos. Nesta modalidade, o apostador escolhe 50 números entre os 100 constantes no volante e ganha se acertar 16, 17, 18, 19, 20 números sorteados ou se não acertar nenhum. A Mega Sena e a Lotomania serão sorteadas neste sábado, 21, às 20h. Outro prêmio bastante atrativo para os apostadores é o do concurso 575 da Dupla Sena. A previsão é de que o acertador das seis dezenas do primeiro sorteio, que ocorre na sexta-feira, 20, às 20h, leve para casa prêmio de R$ 1,5 milhão. As apostas podem ser feitas em uma das 9 mil unidades lotéricas da CEF até uma hora antes dos sorteios (horário oficial de Brasília/DF). Além de concorrer a prêmios milionários, os apostadores também contribuem com áreas prioritárias para o desenvolvimento do Brasil. A cada R$ 1 apostado, R$ 0,48 são destinados para programas e fundos sociais do Governo Federal.