Loterias acumuladas vão pagar R$ 18 milhões Os concursos da Mega Sena, Dupla Sena e Quina estão acumulados. Juntas, as três loterias pagarão um prêmio de R$ 18,1 milhões, entre terça, 20, e quarta-feira, 21. O maior prêmio é o da Mega Sena, cujo valor chega a R$ 15 milhões. O sorteio da Mega Sena será na quarta-feira, 21, e as apostas podem ser feitas até as 19 horas do mesmo dia. Já os mais apressados podem fazer suas apostas na Dupla Sena ou na Quina, pois os sorteios serão realizados amanhã, terça-feira. O concurso 540 da Dupla Sena deve pagar R$ 2,4 milhões ao vencedor das seis dezenas. Quem apostar na Quina pelo concurso 1.728 concorre a um prêmio menor, de R$ 700 mil.