Loterias batem recorde de arrecadação em 2009

A arrecadação das loterias da Caixa Econômica Federal bateu recorde em 2009, com o valor de R$ 7,3 bilhões em apostas, segundo a Caixa, superando em 28,3% os números alcançados no ano anterior, que já havia sido a melhor performance da história. Em 2008, as vendas foram de R$ 5,8 bilhões.

O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira, 18, no Rio de Janeiro, pelo Vice-presidente de Loterias e Fundos da Caixa, Moreira Franco. A expectativa, segundo Moreira Franco, "é de que em 2010 a arrecadação cresça 10% em relação a 2009, atingindo R$ 8,1 bilhões em apostas".

Além do aumento da arrecadação, a Caixa também registrou um grande crescimento no valor ofertado em prêmios aos apostadores. Em comparação com 2008, o crescimento foi de 40%, com mais de R$ 2,6 bilhões disponibilizados aos ganhadores. No ano anterior, os prêmios ofertados alcançaram a cifra de R$ 1,9 bilhão.

Mega-Sena

A Mega-Sena também apresentou recorde no ano passado. O valor atingido em 2009 alcançou a marca de R$ 3,46 bilhões em vendas, com arrecadação de 45% maior do que o valor de 2008 (R$ 2,39 bilhões).

O aumento de R$ 1,07 bilhão nas vendas da Mega-Sena pode ser creditado em grande parte à arrecadação da Mega da Virada, que chegou a R$ 435 milhões, com o prêmio recorde de R$ 144,9 milhões para a faixa principal, que teve dois ganhadores.