Loterias da Caixa pagam R$ 13 milhões até quarta-feira

A Mega Sena vai pagar R$ 6 milhões ao apostador que acertas as seis dezenas que serão sorteadas na quarta-feira, 14. Acumulada pela segunda semana consecutiva, a Mega Sena será sorteada às 20 horas na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Entre esta terça e a quarta-feira, as loterias da Caixa vão pagar R$ 13 milhões. Também na quarta, a Caixa faz o sorteio do concurso 775 da Lotomania, que tem prêmio estimado em R$ 500 mil para o apostador que acertar as 20 dezenas. As apostas podem ser feitas até às 19 horas em qualquer uma das 9 mil casas lotéricas do País. Nesta terça, às 20 horas, a Caixa faz o sorteio do concurso 271 da Lotofácil, que pode pagar R$ 3 milhões. A Quinta vai dar R$ 350 mil para o apostador que acertar os cinco números do concurso 1827. Já a Dupla Sena, que também está acumulada, paga R$ 2,9 milhões ao apostador que acertar os seis números do primeiro sorteio.