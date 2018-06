Loterias da Caixa pagam R$ 25,9 milhões até quarta-feira

As loterias da Caixa Econômica Federal podem pagar nesta terça e quarta-feira, nas faixas principais de premiação, R$ 25,9 milhões. Acumulada pelo quarto sorteio seguido, a Mega Sena deve pagar R$ 18 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas que serão sorteadas na quarta-feira, 26, em Bom Despacho, em Minas Gerais, às 20 horas. Nesta terça, a Dupla Sena vai pagar R$ 4,3 milhões ao apostador que acertas os seis números no primeiro sorteio. Na quarta, a Lotomania deve pagar R$ 3,6 milhões ao apostador que acertar as 20 dezenas sorteadas. As apostas podem ser feitas em qualquer uma das 9 mil Lotéricas do País até uma hora antes do sorteio (no horário de Brasília).