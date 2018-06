Loterias da Caixa podem pagar R$ 4,6 milhões neste sábado

As loterias da Caixa podem pagar R$ 4,6 milhões nos sorteios deste sábado, 6. A Mega Sena está acumulada e vai dar R$ 3 milhões ao apostador que acertas as seis dezenas sorteadas às 20 horas (horário de Brasília) em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Já a Lotomania, acumulada há dois sorteios, vai pagar R$ 1,6 milhão ao apostador que acertas as 20 dezenas. Os dois sorteio serão feitos na Feira do Livro, no cidade do interior de São Paulo, e as apostas podem ser feitas até às 19 horas em qualquer casa lotérica.