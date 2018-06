Loterias pagam mais de R$ 13 milhões no sábado

A Loteria Federal Especial de Natal e a Timemania vão pagar, juntas, mais de R$ 13 milhões no sorteio deste sábado, 19, segundo a Caixa Econômica Federal.

A Loteria Federal Especial de Natal pagará um prêmio total de R$ 6 milhões e a Timemania promete mais R$ 7,2 milhões. Os sorteios acontecem em Prudentópolis, no Paraná, onde está estacionado o Caminhão da Sorte.

Na Loteria Federal Especial de Natal serão três séries de 80 mil bilhetes cada, especialmente para este concurso, com prêmio principal de R$ 2 milhões em cada uma. No total serão distribuídos R$ 6 milhões nas três séries, na faixa principal. Será o maior valor pago na história da modalidade.

O formato garante à Loteria Federal o primeiro lugar na probabilidade de se ganhar o prêmio principal. A chance de acertar na faixa principal da Loteria Federal (1 em 80 mil) é, por exemplo, 625 vezes maior do que acertar as seis dezenas da Mega-Sena (probabilidade de 1 em 50 milhões).

Se forem somadas todas as faixas de premiação, as chances de um bilhete ser sorteado são de 1 para 5,6. A extração 4408-3 acontece a partir das 19h (horário de Brasília)

O prêmio de R$ 7,2 milhões oferecido pela Timemania não é o único atrativo do concurso 95. O torcedor tem a penúltima oportunidade no ano de fazer a aposta no seu Time do Coração e promover seu clube favorito a uma melhor colocação no ranking de 2010.

A Timemania traz novidades no ranking de classificação dos clubes para o próximo ano. Os clubes serão reposicionados nos grupos com base no total de indicações no Time do Coração recebidas no ano de 2009. Nos dois anos anteriores os grupos foram definidos em função da colocação dos times nas divisões do campeonato brasileiro de 2007.

Na Timemania o apostador paga R$ 2,00, marca dez números e ganha prêmio acertando 7, 6, 5,4 ou 3 números entre os 7 sorteados. Caso o time do coração sorteado seja o mesmo escolhido, o apostador também ganha.

Lotomania e Mega-Sena oferecem mais R$ 4,2 milhões neste fim de semana. A Lotomania está acumulada e reserva R$ 2,2 milhões em sua faixa principal, no concurso 994, e a Mega Sena (concurso 1136) paga R$ 2 milhões ao acertador das seis dezenas. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado em qualquer unidade lotérica credenciada.