Lotéricas de todo o País encerram apostas para Mega-Sena da Virada

SÃO PAULO - As apostas para a Mega da Virada foram encerradas às 14 horas (horário de Brasília) desta sexta-feira, 31, nas lotéricas de todo o País.

O valor do prêmio da Mega da Virada será de R$ 194,3 milhões, quantia 29,5% superior a estimativa inicial, que era de R$ 150 milhões no início das apostas. As apostas encerraram as 14 horas (horário de Brasília). Se aplicado na poupança, o valor renderia R$ 1,24 milhões por mês.

Esse será o maior prêmio já entregue em um concurso da Mega-Sena. Até então, o maior prêmio pago foi o da Mega da Virada do ano passado, que sorteou R$ 144,9 milhões. Na ocasião dois apostadores - um do interior de São Paulo e outro de Brasília - dividiram o prêmio. Caso ninguém, acerte as seis dezenas, o valor será somado ao rateio dos acertadores de cinco números.

Balanço da Caixa Econômica Federal (CEF) mostra que as apostas, que começaram em 1º de novembro de 2010, arrecadaram R$ 472,5 milhões. Ao todo, foram vendidos 76,2 milhões de bilhetes.

O sorteio acontece a partir das 20 horas, na Praça da República, no centro de São Paulo. A previsão de prêmio para a Mega da Virada é de R$ 200 milhões.

Atualizada às 16h53