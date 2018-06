Lotus - Potência extra em pacotes opcionais A exemplo da Lamborghini, a fabricante inglesa está no Salão por meio de importação independente, trazida pela Platinuss. Há três veículos: Exige S240 e outros dois Elise. Com o mesmo motor do Exige, o Elise é o carro mais acessível da Lotus. As diferenças entre os Elise estão na cor e no preço. Uma unidade, branca, custa R$ 300 mil. A outra, laranja, sai por R$ 310 mil. Ambas trazem o kit ?Estágio 2?, que eleva a potência para 202cv (originalmente, são 192cv). Com o kit, eles aceleram de 0 a 100km/h em 4,7 segundos e chegam aos 248km/h (informações da Lotus). O ?Estágio 2? traz, além do motor mais forte, sistema de monitoramento nos pneus, que avisa o motorista se há furo ou queda de pressão. EXIGE S240 A unidade exibida tem extras que a deixam com 260cv. Custa R$ 340 mil e acelera de 0 a 100km/h em 3,8 segundos ELISE Painel do esportivo conta com tela LCD de alta definição, com mais funcionalidades e novo desenho