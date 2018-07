Luciana ainda corre risco de vida, dizem médicos Os médicos que operaram durante sete horas a estudante Luciana Gonçalves de Novaes, de 19 anos, atingida por uma bala no campus da Universidade Estácio de Sá, disseram nesta sexta-feira que ainda é cedo para avaliar se ela ficará tetraplégica. A jovem permanecerá em coma induzido, respirando por aparelhos, pelo menos até segunda-feira. ?É impossível prever qual o quadro neurológico dela enquanto não suspendermos a sedação?, afirmou o neurocirurgião João Augusto Nasser. A cirurgia foi feita nesta quinta-feira. Nasser afirmou que o quadro clínico de Luciana é ?estável?, mas ela ainda corre risco de vida. ?Nos primeiros sete dias, a gente luta para manter a vida. Ninguém discute seqüelas, problemas neurológicos.? De acordo com os médicos, a estudante já está fazendo fisioterapia para facilitar a ventilação das vias respiratórias e a drenagem das secreções pulmonares. Na próxima semana, a paciente deve ser submetida a uma cirurgia de reconstituição da mandíbula, atingida pela bala que se alojou em sua coluna. Os médicos disseram que a possibilidade mais grave de seqüela é a perda das funções motoras dos membros inferiores, superiores e dificuldade para respirar espontaneamente. Durante três meses, a estudante vai usar um colete cervical para imobilizar o pescoço. Uma missa por Luciana e contra a violência está programada para este sábado à tarde, na Catedral Metropolitana, no centro do Rio. Veja o especial: