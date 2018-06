Luciano Huck é multado em R$ 50 mil por obras irregulares em Angra

SÃO PAULO - O apresentador Luciano Huck foi multado pela Secretaria do Ambiente do Rio em R$ 50 mil, por irregularidades na realização de obras no entorno da Ilha das Palmeiras, em Angra dos Reis, onde ele tem uma casa.

A punição é de 2006 e foi ratificada pela Secretaria na terça-feira. Na época, a multa foi aplicada por irregularidades na construção de um muro de arrimo com cerca de dez metros além de diques para a formação de uma praia artificial.

No mês passado, Huck também foi multado pela Justiça de Angra em R$ 40 mil por conta da colocação de boias em torno da ilha para criação de camarão. O apresentador pode recorrer da decisão nos dois casos.