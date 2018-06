Luís: dúvida sobre a eficácia da lei Desprezo pelo cigarro é o que sente Luis Pimenta, de 29 anos, que trabalha com cinema publicitário. "Não fumo e não sou obrigado a ser fumante passivo. Morei na Europa e lá a responsabilidade de não permitir o fumo é do estabelecimento", conta. "Cada empresário que se vire para não permitir o uso do cigarro. Mas eu não sou obrigado a aspirar fumaça." Pimenta, no entanto, tem dúvida sobre a eficácia da lei em SP.