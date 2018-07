Luiz Marinho diz que prisão de sindicalistas era necessária O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Luiz Marinho, afirmou hoje que a prisão de integrantes do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de São Paulo era necessária. "Era um caso de polícia, infelizmente esse pessoal depõe contra o sindicalismo", disse. "Era necessário mesmo colocar um fim nessa verdadeira indústria da malandragem." Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, é fundamental que se apure toda essa história e que os culpados sejam punidos. "Isso é muito importante para que os trabalhadores possam ser representados por grupos de pessoas que realmente defendam os verdadeiros interesses da categoria", avaliou.