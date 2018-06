Lula admite falta de políticas "Ainda acho que faltam muitas políticas públicas para que a gente comece a enfrentar o problema da violência", admitiu ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Itamaraty. Na sequência, entrou em contradição ao dizer que "o caminho para solucionar o problema é a educação" e citou que o ProUni, programa que concede bolsas para estudantes pobres em faculdades privadas, já atende 545 mil jovens. O presidente ainda destacou avanços de sua gestão no combate à criminalidade, como o Pronasci e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com urbanização de áreas de riscos.