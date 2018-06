Lula amplia valor limite de saque do FGTS Um decreto que amplia o valor do saque da conta do FGTS para quem mora em município em situação de emergência ou calamidade pública foi assinado pelo presidente Lula e publicado ontem no Diário Oficial. O saque, que antes podia ser de até R$ 2,6 mil, agora passa a até R$ 4,6 mil. O limite é de um saque por ano. Para o saque, é preciso que o município declare situação de emergência ou de calamidade em até 30 dias após um desastre e que o Ministério da Integração Nacional reconheça o ato.