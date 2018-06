Lula assumirá papel de ''pai dos pobres'' na despedida do poder Um presidente Lula ainda mais emotivo e contador de histórias vai entrar em campo no segundo semestre. Nas viagens pelo País, Lula falará como o pai que se despede dos filhos e deixará claro que somente a continuidade de seu governo - ou seja, a eleição de Dilma Rousseff - fará a população pobre se sentir menos órfã. A voz embargada do presidente no discurso de comemoração do 1.º de Maio organizada pela CUT foi só o começo do mar de lágrima. Além de Dilma, muitos candidatos petistas também contam com as despedidas emocionadas de Lula. Eles esperam se beneficiar do discurso de que, depois de oito anos, Lula deixará herdeiros nos Estados que replicarão os princípios de "desenvolvimento com redução da desigualdade, distribuição de renda e mobilidade social", atual mantra da pré-candidata petista.