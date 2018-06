Lula atribui a Deus 'vingança' no Senado e se compara a Jesus

Em tom de despedida e desabafo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que Deus fez a vingança que ele desejava com os senadores que votavam contra o governo. E, ao reclamar que no passado era chamado de comunista por ser barbudo, o presidente voltou a se comparar a Jesus Cristo.

Lula ressaltou ter derrotado dois candidatos no Piauí que votaram contra a continuidade da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). "Eles pensaram que iam me prejudicar, mas prejudicaram o povo que precisa do SUS, de pronto-socorro, de remédio. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. Ele fez a vingança que eu queria", disse, referindo-se aos senadores Heráclito Fortes (DEM) e Mão Santa (PSC), que não conseguiram se reeleger no dia 3.

Lula de novo investiu no discurso do preconceito, afirmando que diziam que ele não saberia governar, por não ter curso superior. "A arte de governar não se aprende em universidade, senão pegavam um na Academia Brasileira de Letras para ser presidente. A arte de governar é como a arte de ser mãe, cuidar da família, garantir direitos e oportunidades a todos", afirmou o presidente, durante discurso no Instituto Federal Tecnológico do Piauí, em Teresina.

Ele quebrou o protocolo várias vezes e pegou o microfone para dizer: "Vocês sosseguem o facho, apaguem o fogo, porque aqui é um evento oficial da Presidência", reclamou com a militância, que gritava o nome da presidenciável Dilma Rousseff (PT) e de Wilson Martins (PSB), que disputa o segundo turno para o governo do Piauí com o tucano Sílvio Mendes. Lula disse que está contando os dias para deixar a Presidência.

Ensinamento. O presidente se empolgou no ataque à oposição. "Não vamos aceitar que dividam o País em primeira classe, que podem tudo, e em segunda classe, onde não podem nada. Cansamos de ser tratados como segunda categoria", afirmou.

Lula lembrou ter perdido muitas eleições. "Isso serviu de ensinamento e teve muita frustração. Eles tinham medo e por isso contavam muita mentira a meu respeito. Diziam que era comunista, porque tinha a barba comprida. Mas Jesus também tinha barba comprida. Tiradentes também tinha. Quantas vezes tive de responder e pagar o preço, porque a bandeira do meu partido é vermelha, porque tem uma estrela na bandeira, responder sobre aborto, quem é contra fica jogando casca de banana para ver se a gente pisa e cai."

Bastão. Segundo Lula, "rico não precisa de governo, quem precisa de governo é pobre que precisa de saúde, educação, segurança, emprego". "Não vamos ficar atrás de números de estatísticas, porque por trás de cada número tem um ser humano. É preciso governar com consciência e com coração", afirmou. "Hoje pobre pode ser doutor, pode viajar de avião, vai para Europa. Mas o outro governo ficou oito anos e não cuidou do País, não atendeu os pobres. Ao contrário, fez uma lei onde o governo não podia cuidar das escolas técnicas. Então valeu a pena eu passar pelo governo", enfatizou.

O presidente concluiu: "Eu não saio apenas, não vou apenas passar o bastão. O povo é que é o dono do País. E não pode permitir que voltemos ao passado do desespero, do descaso. Cansamos de ser tratados como vira-latas. E eu não vou descansar quando sair da Presidência. Não vou me trancar para velhice tomar conta de mim. A velhice vai ter de correr atrás de mim."

Desabafo

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

