Lula autoriza brigadeiro a assumir diretoria da Infraero O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o tenente-brigadeiro Cleonilson Nicácio Silva a exercer cargo de natureza civil - diretor de Operações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) - para o qual foi convidado pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim. A autorização consta de despacho do presidente publicado na edição desta quinta-feira, 23, do "Diário Oficial da União". Esta edição traz também decreto em que o presidente Lula exonera o tenente-brigadeiro do cargo de chefe do Estado-Maior de Defesa do Ministério da Defesa. Para substituí-lo nesse cargo foi nomeado pelo presidente o almirante-de-esquadra Marcos Martins Torres.