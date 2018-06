Lula avisa que 'ninguém tem vaga garantida' Diante do assédio dos ministros que tentam um lugar no próximo governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avisou ontem à sua equipe que "ninguém tem vaga garantida". Em encontro com líderes aliados e 36 ministros no Palácio do Planalto, ele recomendou aos subordinados que entreguem seus cargos até 31 de dezembro para deixar a presidente eleita Dilma Rousseff à vontade para escolher a composição do novo governo.