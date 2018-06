Lula comandou minha expulsão do PT, diz Heloísa Helena A senadora Heloísa Helena, candidata do PSOL à Presidência, disse nesta segunda-feira que chegou a hora de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parar de encenar o tipo "paz e amor", "escondendo-se atrás de seus subordinados", e mostrar que é ele quem comanda tudo o que ocorre dentro do PT. Para ela, Lula comandou a sua expulsão e a de outros parlamentares, em dezembro de 2003, e o esquema de corrupção investigado pelas CPIs. "Lula, de paz e amor não tem nada", afirmou. A senadora disse não saber qual será a tática do PT para brecar sua campanha. Ela referia-se à matéria publicada domingo no Estado sobre o esforço do Planalto para "desconstruir" sua candidatura, utilizando Berzoini e Tarso como linha de frente dos ataques. "Não mandado me matar, está tudo bem; porque eu tenho filhos para criar", ressalvou. Sobre o plano de deixar Ricardo Berzoini e Tarso Genro responsáveis pelos ataques mais pesados contra os adversários de Lula, a senadora assegura que não vai responder a "moleques de recado". "Não vou ficar batendo, respondendo a quem não tem o que fazer e ficam se dispondo e este jogo sujo", atacou.