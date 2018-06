Lula confirma concessão do Galeão e Viracopos, diz Cabral

O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), informou nesta quinta-feira, 4, que recebeu um telefonema do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a tarde confirmando que o governo federal vai permitir a concessão à iniciativa privada do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim e do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, em São Paulo. Cabral está em Londres desde segunda-feira, em missão com empresário e secretários. Veja também: Ipea diz que Olimpíadas geram desenvolvimento no país-sede A introdução do estudo feito pelos economistas O Estudo completo feito pelos especialistas do Ipea O governador propôs ao presidente que o Galeão passasse para a administração privada em razão da candidatura do Rio para as Olimpíadas de 2016. Segundo ele, que chamou o aeroporto de "rodoviária de quinta categoria", esse ponto teve avaliação negativa do Comitê Olímpico Internacional (COI). O governador considera a questão o pior entrave para a candidatura, superando inclusive a violência na cidade. Conforme Cabral, Lula afirmou no telefonema que se reuniu com o ministro da Defesa, Nelson Jobim, nesta semana e que o modelo de concessão deve ser finalizado nas próximas semanas. O processo ficará sob a responsabilidade de Jobim.