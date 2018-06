Lula considera operação no Rio um sucesso e diz que vai visitar a região

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, 29, que a operação contra o narcotráfico no Rio de Janeiro é um sucesso, mas que ainda não terminou, apenas começou. Em seu programa semanal Café com o Presidente, ele cumprimentou o governador do Estado, Sérgio Cabral, e adiantou que deve visitar o Complexo do Alemão - área ocupada ontem pela polícia.

"Nós não sabemos ainda se todos os bandidos fugiram, se há muitos lá dentro, se estão escondidos. De qualquer forma, nós demos o primeiro passo - entramos dentro do Complexo do Alemão", disse. "Eu quero reiterar hoje o que eu disse na sexta-feira: o que o Rio de Janeiro precisar para que a gente acabe com o narcotráfico, o governo federal está disposto a colaborar", completou.

Lula lembrou que a primeira ligação do governador veio na segunda-feira da semana passada, pedindo o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Logo em seguida, vieram solicitações de envio de homens da Polícia Federal e das Forças Armadas ao estado.

A mensagem deixada pelo presidente é de "otimismo e esperança" para as comunidades do Rio, além de muita tranquilidade. "Fica demonstrado que, com a união entre governo federal, governo estadual e os órgãos de inteligência das polícias, as coisas funcionam. Quando ficamos disputando entre nós quem é mais bonito, quem é melhor, o povo paga o prejuízo", concluiu.