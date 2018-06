Lula convoca reunião com ministros para acompanhar acidente O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião de emergência para acompanhar os desdobramentos do acidente com o vôo da TAM ao lado do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Participarão do encontro os ministros Waldir Pires (Defesa), Walfrido dos Mares Guia (Relações Institucionais), Dilma Rousseff (Casa Civil) e Franklin Martins (Comunicação Social). O comandante da Aeronáutica, Juniti Saito, que estava sobrevoando a cidade de São José dos Campos, a cerca de 100 quilômetros de São Paulo, se encaminha para Congonhas. Ele estará em permanente contato com presidente Lula, segundo o Palácio do Planalto. (Por Natuza Nery)