Lula critica devassa sem culpa formada O ex-presidente Lula disse ontem no Rio que as operações contra corrupção são "extremamente importantes", mas precisam deixar claro também quem é inocente. "O que eu me queixava quando era presidente e me queixo hoje é que, se você tem dez acusados, oito culpados e dois inocentes, diga que tem dois inocentes e condene os oito culpados. Muitas vezes a devassa é feita antes de provar se as pessoas realmente cometeram todos os delitos."