Lula de 18 quilos é pescada em Cabo Frio Uma lula de aproximadamente 18 quilos e 1,40 metro foi a atração nesta terça-feira no Mercado de Peixes São Pedro, em Niterói, no Grande Rio. Ela foi capturada nesta segunda-feira por pescadores na costa de Cabo Frio, na Região dos Lagos, e vendida para um comerciante. Segundo especialistas, o peso das lulas normalmente pescadas varia entre 200 e 300 gramas e seu tamanho é de 30 centímetros. A professora Cordélia Gueron, doutora em malacologia (estudo das lulas), pela Universidade de São Paulo (USP), explica que as espécies maiores desse molusco geralmente são encontradas em águas mais frias e, por isso, são raras no Brasil. ?É difícil encontrar uma lula assim. Ela pode ter vindo com a ressurgência (fenômeno pelo qual a água fria sobe e fica mais próxima da superfície). Aqui no País, a lula comum chega a ter no máximo meio metro.? Cordélia disse que a maior lula de que se lembra ter visto tinha entre 14 e 16 metros, ?levando em conta também os tentáculos?, completou. O que é considerado comum pela professora foi novidade nesta terça-feira no mercado de peixes. Até o comerciante Ademir de França, de 35 anos, que comprou o molusco dos pescadores, se surpreendeu com o movimento em sua barraca. ?Muita gente veio ver. Virou atração. Não pensei que existisse uma lula desse tamanho, só em filme.? França disse que pretendia vender por R$ 15,00 o quilo da lula. ?Se eu não conseguir ninguém para comprar, vou embalsamá-la?, brincou o feirante.