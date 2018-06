Lula defende continuidade e elogia Cabral

RIO

Em visitas rápidas e discursos curtos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou eventos ontem no Rio para defender a continuidade de projetos apoiados pelo governo federal e fazer elogios diretos ao governador Sérgio Cabral Filho (PMDB), candidato à reeleição em coligação com o PT.

Por conta da legislação eleitoral, o peemedebista não pôde participar e foi representado pela primeira-dama Adriana Ancelmo Cabral e pelo senador Régis Fichtner (PMDB), seu coordenador de campanha.

No morro Dona Marta, na zona sul, e no bairro Três Corações, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Cabral foi citado por Lula pelo menos cinco vezes em dois discursos. O presidente participou da inauguração de um projeto de turismo relacionado à Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e da entrega da 38.ª Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas no Rio.

UPPs e UPAs são as principais bandeiras políticas de Cabral e foram incorporadas pela campanha da candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff. Lula foi cuidadoso em seus discursos. Elogiou Cabral, mas não pediu votos, o que configuraria infração à legislação eleitoral. Nos dois primeiros eventos, adotou o tom da continuidade.

"O que foi feito aqui pelo governo do Estado do Rio é um exemplo que está sendo seguido por outros Estados, e eu acho que é um exemplo que a gente vai conseguir implantar nos próximos anos em todo o território nacional", discursou na favela.

Acompanhado de seis ministros, Lula lançou o projeto Rio Top Tour, apoiado pelo Ministério do Turismo. Menos de cem moradores estavam na quadra da escola de samba Mocidade Unida do Santa Marta para prestigiar o discurso.

Na inauguração da UPA, Lula disse que as obras não vão parar. "Tenho consciência de que a Baixada Fluminense está recebendo investimentos que nunca havia recebido antes. E as obras não vão parar, porque o Brasil aprendeu a cobrar. O povo está mais esperto, mais inteligente."

O evento foi acompanhado por sete fiscais da Justiça Eleitoral, que impediram o acesso de militantes uniformizados e bandeiras de candidatos no local. Bandeiras de Dilma e do candidato do PT do Rio ao Senado, Lindberg Farias, acabaram entrando antes do fim da solenidade.

Mais tarde, o presidente participou da comemoração dos 100 anos do Porto do Rio de Janeiro, no Píer Mauá. Afirmou ter dado o mesmo tratamento a todos os governadores e elogiou mais uma vez a parceria com Cabral. / ALFREDO JUNQUEIRA, FELIPE WERNECK e WILSON TOSTA